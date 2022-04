Camille Combal annonce sa nouvelle émission «Stéréo Club» et reçoit les félicitations de Jimmy Fallon

L’émission sera diffusée sur TF1 et est une adaptation des séquences musicales de l’émission « The Tonight Show Starring Jimmy Fallon » de Jimmy Fallon, diffusée sur NBC.

Camille Combal va bientôt ajouter une nouvelle émission à son arc. C’est que la liste des projets de l’animateur commence à s’allonger entre « Danse avec les stars », « Mask Singer », « La Grande Incruste » ou encore « Camille & Images ». Camille Combal va donc adapter un concept déjà vu aux États-Unis dans le talk-show de Jimmy Fallon sur la NBC, « The Tonight Show Starring Jimmy Fallon ». L’émission « Stéréo Club : à vous de chanter » souhaite reprendre des éléments vus dans les séquences « That’s My Jam » et sera la première adaptation à l’internationale du concept.

Dans « Stéréo Club », des célébrités comme des chanteurs ou bien des comédiens et humoristes devront participer à des blind-test ou bien à des karaokés avec des règles modifiées. Ainsi comme on a pu le voir dans « That’s My Jam », les invités pourraient chanter un morceau avec un texte tout à fait différent ou bien imiter une personnalité en interprétant une chanson.