«The Voice»: grosse polémique après l’élimination d’un candidat

Finalement, Vianney a dû départager les talents, avec beaucoup d’hésitation : « C’est très difficile de vous départager… Vous m’avez énormément ému, tous les deux. Je vais continuer avec Pauline ». Crève cœur pour les internautes qui voyaient déjà Henry arriver jusqu’en finale. Leur candidat favori a donc été éliminé. Sur Twitter, on peut lire : « Henry qui part, quelle injustice » ou bien « Comment Henry peut-il sortir dès ce soir ? Scandale ».

Après son élimination, le candidat a tenu à réagir. Il assure être fier de son parcours et écrit sur Instagram : « Les amis, ça aura été la plus belle aventure de ma vie à ce jour. Je suis tellement fier de ce parcours qui ne fait que commencer et ce grâce à vous tous… Que ce soit par vos commentaires tous bienveillants, ou vos messages remplis d’amour, je suis sûr de la route que je prends ! Je quitte The Voice gagnant et motivé pour la suite, riche de cette belle expérience ». À l’intention de Vianney, il ajoute : « Merci à toi Vianney pour ton accompagnement et tes précieux conseils ». Enfin, il félicite Pauline et lui « souhaite d’aller le plus loin possible ».