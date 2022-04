«The Voice»: où en sont nos trois talents belges dans la compétition (vidéos) Les battles se sont terminées hier soir. Désormais, il n’y aura plus que le public pour sauver les talents lors des cross-battles.

Ils étaient trois Belges à être arrivés à ce stade de la compétition dans « The Voice France » : Axel Hirsoux, Pauline Nagy et Chérine. Après les battles d’hier soir, les coachs ont dû faire des choix difficiles et ils ont vu leurs équipes fondre de moitié. Pauline Nagy Hier soir dans l’équipe de Vianney, Pauline a dû faire face à Henry lors des battles. Ensemble, le duo a interprété « Je vole » de Michel Sardou. Une interprétation émouvante qui a été très dure à départager pour Vianney. Cependant dans les coulisses, Pauline a admis : « J’avoue que je n’aime pas cette chanson » et pourtant. C’est finalement Pauline qui a remporté sa place pour continuer l’aventure. Vianney a d’ailleurs déclaré à propos du duo : « Ce duo-là, c’est celui qui m’a laissé des nuits blanches. Jusqu’au bout, c’est difficile de vous départager. Il y a un truc bizarre qui se passe quand je regarde quelqu’un chanter. Et, Pauline, elle m’a fait ça à l’instant » . La décision cependant n’a pas été suivie par une partie des internautes qui voyait en Henry le prochain finaliste. La Namuroise décroche son ticket pour continuer l’aventure.

Chérine Du côté de l’équipe d’Amel Bent, Chérine a chanté en duo avec Olly Corpse sur la chanson « The Reason » d’Hoobastank. Une chanson bien connue qui alterne sur des temps calmes et puissants, du challenge donc. À la fin de la prestation, Chérine n’était pas très convaincue de son passage, ce qu’Amel Bent à tout de suite désamorcé en la choisissant pour continuer l’aventure. La coach lui a en plus promis qu’elle serait « toujours là d’une façon ou d’une autre ».