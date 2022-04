À la télé ce soir: «Les animaux fantastiques : aux origines du mythe» ou bien le concert de printemps du Palais royal Votre sélection pour ce dimanche 17 avril, à ne pas manquer !

Par la rédaction Publié le 17/04/2022 à 11:48 Temps de lecture: 3 min

« Concert de printemps au Palais royal », à 20h35 sur La Trois Le roi et la reine ont voulu réunir pour ce concert deux genres artistiques : la musique classique et le hip-hop. Sur le célébrissime Quatuor de Schubert «La jeune fille et la mort», les danseurs de la compagnie 2MAD dansent dans des lieux exceptionnels : la salle du Trône et les serres de Laeken. « Les animaux fantastiques : aux origines du mythe », à 23h35 sur TF1 Stephen Fry embarque les téléspectateurs dans un incroyable voyage pour découvrir les histoires qui se cachent derrière certaines des bêtes les plus fantastiques du monde. Que ce soit en creusant pour trouver des dragons ou en rencontrant des parents éloignés de la licorne, Stephen Fry révèle les bêtes réelles qui ont inspiré certains des plus grands mythes et légendes de l'histoire, des contes et du cinéma. Une plongée passionnante dans un univers fantastique peuplé de créatures légendaires.

Les étoiles de Dominique Deprêtre « La grande vadrouille », à 21h05 sur France 2 - Quatre étoiles de Gérard Oury (1966) «Il n’y a pas d’hélice hélas! – C’est là qu’est l’os…» fait partie des nombreuses répliques connues depuis longtemps sur le bout des doigts par les inconditionnels du film le plus drôle de toute l’histoire du cinéma francophone. On les compte par millions, et ils seront cette fois encore fidèles au poste pour une vingt-septième ou trente-quatrième vision. N’est-ce pas, Herr Kapellmeister? « Nevada Smith », à 21h00 sur Arte - Trois étoiles de Henry Hathaway (1966) À l’époque où triomphait déjà le western spaghetti, l’un des derniers grands classiques US avec Steve McQueen en tête d’un casting hors pair où figure notamment l’excellent Martin Landau. « La Grande Muraille », à 20h05 sur Tipik - Deux étoiles de Zhang Yimou (2016) Un scénario basique et des effets spéciaux surlignés: tout le contraste d’une superproduction sino-américaine qui ressemble davantage à un western qu’à une grande fresque historique. L’auteur du «Sorgho rouge» ne se serait-il pas un peu trompé de genre? Au moins le grand spectacle est au rendez-vous et ça a aussi le mérite – appréciable – de ne pas être tiré en longueur. « Les animaux fantastiques 2: les crimes de Grindelwald », à 21h10 sur TF1 - Deux étoiles de David Yates (2018) Si on se perd un peu trop en minauderies, le côté kitsch de la reconstitution de bord de Seine est très plaisant et le fait que la plus sympa des «bébêtes» soit au bout du compte un authentique ornithorynque vaut un sacré clin d’œil. « The Poison Rose », à 00h20 sur 13ème Rue - Deux étoiles de Francesco Cinquemani et George Gallo (2019)