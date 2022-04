Un outil a été mis au point pour analyser les cris des porcs et connaître leurs émotions L'outil peut être extrêmement utile pour aider les éleveurs et les soigneurs pour détecter un mal-être et adapter les soins. Une ouverture vers une meilleure protection du bien être animal.

Image d’illustration - BelgaImage

Par la rédaction Publié le 17/04/2022 à 14:15 Temps de lecture: 2 min

À quoi pensent nos amis les bêtes. Depuis toujours les humains se sont posé la question. Des applications pour tenter de « traduire » les miaulements des chats ou bien les aboiements des chiens ont même été développées avec des résultats parfois hasardeux. Cette fois, ce sont les cochons qui sont au cœur d’un outil développé par des chercheurs danois et européens. Il permettrait de décoder les émotions des porcs à travers leurs cris et leurs grognements. Pour ce faire, les biologistes ont étudié et analysé pas moins de 7.000 enregistrements de 411 cochons au total. Les enregistrements allaient des petits grognements de plaisir qu’il est possible d’entendre quand les jeunes animaux tètent ou bien au contraire, les cris stridents des animaux à l’abattage. Au final, les chercheurs ont pu les catégoriser en 19 blocs différents. Parmi tous les animaux élevés, le cochon est paru comme une espèce de choix puisqu’il est très vocal, avec des bruits variés. Les chercheurs ont analysé que les porcs avaient plus tendances à faire des couinements courts lorsqu’ils se sentent bien. À l’inverse, les râles et les cris longs s’entendent plus dans des situations d’inconfort.

Une application concrète L’étude qui a été menée a été publiée dans la revue scientifique Nature. La responsable du projet, Elodie Briefer résume le travail : « Nous utilisons également un algorithme d’apprentissage automatique qui produit un spectrogramme et s’entraîne à reconnaître les contextes négatifs et positifs. (…) Nous montrons qu’il est possible de déterminer les émotions des cochons selon leurs vocalisations ».