À la télé ce soir : « Space Jam : nouvelle ère » ou « Secrets d’Histoire »

Le basketteur LeBron James veut que son fils Dom suive ses traces alors que l'adolescent désire prendre seul ses décisions. En visite dans les studios Warner, Dom est kidnappé et LeBron atterrit dans le monde des Looney Tunes où il doit affronter la super équipe d'une intelligence artificielle malveillante...

Un matin d'octobre 1917, Mata Hari est exécutée pour espionnage à Vincennes. Hier danseuse adulée à Paris, elle s'est perdue dans les luttes secrètes opposant France et Allemagne. Stéphane Bern retrace la vie de cette femme, née aux Pays-Bas, qui a vécu à Java et qui, revenue en Europe après des drames personnels, est devenue une danseuse exotique entretenue par les riches et les puissants.

Les étoiles de Dominique Deprêtre

« État de siège », à 21h00 sur TV5 monde - Quatre étoiles

de Costa-Gavras (1973)

Prix Louis-Delluc et United Nations Award aux Baftas, le dernier volet de la grande trilogie politique du natif d’Arcadie. Après le régime des colonels dans « Z » et les purges staliniennes dans « L’aveu », c’est au tour de l’interventionnisme US de passer sur le billot avec toujours Yves Montand en tête d’affiche. Tourné au Chili juste avant la chute de Salvador Allende, un biopic magistral qui rappelle à quel point le cinéma français de l’époque avait les moyens de ses ambitions.

« Le fondateur », à 20h30 sur Tipik - Trois étoiles

de John Lee Hancock (2016 )

La véritable histoire de l’expansion de la plus grande enseigne mondiale de « fast-food » est enrichissante à tous les niveaux, grâce à une parfaite reconstitution de l’ambiance d’époque, autour d’un Michael Keaton charismatique à souhait. Le mythe du rêve américain dans ce qu’il a, au fond, de plus emblématique, avec ses raccourcis, ses fastes et ses entourloupes.

« Manon des sources », à 20h50 sur Arte - Trois étoiles

de Marcel Pagnol (1952)

L’excellent diptyque de Claude Berri datant de 1986 ne doit pas faire oublier l’œuvre originale adaptée par son auteur lui-même et emmenée par sa muse Jacqueline Pagnol née Bouvier, dont la carrière d’actrice s’est achevée en 1956. Elle s’est éteinte en 2016 à l’âge de 95 ans. À noter le rôle du maire joué par Fernand Sardou, le père de Michel, et en point d’orgue humoristique les tirades et jeux de mots de Robert Vattier.

« Da Vinci Code », à 20h05 sur Club RTL - Deux étoiles

de Ron Howard (2006)

Sans aucun doute le film le plus attendu de la première décennie du siècle ! À l’image du roman de Dan Brown, on est littéralement fasciné ou on n’y croit pas une seconde. Fut surtout reprochée à cette adaptation sa trop grande fidélité au livre, à part une séquence finale trop rédemptrice…

« Et soudain, tout le monde me manque », à 22h30 sur La Une - Une étoile

de Jennifer Devoldère (2011)