Charlene de Monaco fait son grand retour avec une nouvelle coupe de cheveux et une robe de luxe

La princesse qui n’avait plus été vue depuis novembre 2021, a fait son grand retour à l’occasion de Pâques en posant avec son mari le prince Albert et leurs jumeaux, Jacques et Gabriella.

Après de très longs mois d’absence, l’ancienne nageuse de 44 ans a créé la surprise pour Pâques et est réapparue aux côtés de son époux le prince Albert et de leurs enfants, les jumeaux Jacques et Gabriella.

Plusieurs photos de la famille ont été publiées ce dimanche 17 avril 2022 sur le compte Instagram du palais princier de Monaco. On y voit l’épouse d’Albert dans une longue robe aux manches courtes claire issue de la chic maison Céline. Elle arbore désormais une coupe à la garçonne et est repassée à la couleur blonde. La dernière fois qu’elle avait été vue en novembre, après des mois passés en Afrique du Sud, elle était châtain. Immortalisée près d’une piscine, elle est accompagnée de ses deux garçons et de son mari. Un gros lapin dans un panier en osier s’est incrusté dans le décor, Pâques oblige.