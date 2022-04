Cristiano Ronaldo annonce la mort de son bébé à la naissance

Christiano Ronaldo et sa compagne Georgina Rodriguez s’apprêtaient à accueillir des jumeaux. L’un des deux enfants est décédé lors de l’accouchement.

Le footballeur de 37 ans a expliqué sur Instagram qu'ils vivaient « la plus grande peine qu'un parent peut vivre. Seule la naissance de notre petite fille nous donne la force de vivre ce moment avec un peu d'espoir et de joie. »

Ronaldo remercie les médecins et les infirmières pour leurs soins et leur soutien. « Nous sommes tous dévastés par ce décès et nous vous demandons de l'intimité dans ce moment très difficile. Notre petit garçon, tu es notre ange. Nous t'aimerons toujours. »

Ronaldo est déjà papa de quatre enfants.