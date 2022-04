À la télé ce soir: «Ghost Rider» ou «Le transporteur 2» (vidéos)

Les étoiles de Dominique Deprêtre

« Ghost Rider », à 20H05 sur Club RTL – deux étoiles

de Mark Steven Johnson (2007)

Datant de l’époque où le label Marvel n’avait pas encore la « surcote », ce produit à 110 millions de dollars tourné en Australie ne rencontra qu’un succès mitigé en dépit de son côté spectaculaire indéniable et de la présence du regretté Peter Fonda face au couple maudit formé par Nicolas Cage et Eva Mendes.

« Le transporteur 3 », à 20H15 sur AB3 – deux étoiles

d’Olivier Megaton (2008)

Avec des cascades totalement improbables mais jubilatoires, des méchants de plus en plus haut placés, un script simple mais efficace et des références directes à l’univers « bondien », le héros de Besson se mondialise au point d’offrir un spectacle qui n’a désormais plus grand-chose à envier au modèle qu’il a en ligne de mire. Mieux : cette série B de luxe le dépasse à plus d’un égard, et offre surtout l’humour que ce dernier a perdu en cours de restructuration.

« Les hommes du feu », à 21H15 sur C8 – deux étoiles

de Pierre Jolivet (2017)

Cet anti-«Backdraft » sur papier en adopte pourtant certaines thématiques, les tensions internes, les réductions de personnel et même le spectre du pompier pyromane ! Le style très « faux documentaire » et son inévitable abus de caméra à l’épaule finissent un peu par lasser, tant et si bien que le principal atout du film reste son casting, et là, chapeau…

« Les trois mousquetaires », à 22H10 sur Club RTL – deux étoiles

de Paul W.S. Anderson (2011)

Encore une production « basée sur le roman d’Alexandre Dumas » comme le précise textuellement le générique. La précaution est d’usage, car l’histoire, qui a été entièrement remaniée, fait appel à de curieuses inventions, tels ces vaisseaux volants qui s’affrontent avec fracas au-dessus de Notre-Dame de Paris ! De quoi hurler de rire. Si tel est le but, convenons-en, c’est réussi.

« Fast & Furious 8 », à 23H00 sur C8 – deux étoiles

de F. Gary Gray (2017)

Le grand spectacle est naturellement au rendez-vous, et la sauce plaît toujours autant si pas même davantage, à en juger par des recettes astronomiques équivalant à cinq fois le budget alloué de 250 millions de dollars ! Comme la méchante de service a pris les courbes de la toujours sulfureuse Charlize Theron et qu’un savoureux tandem formé par Kurt Russell et Scott Eastwood s’est adjoint à l’équipe, laquelle s’est même offert le concours furtif de Helen Mirren, on peut affirmer que la saga ne se refuse vraiment rien.