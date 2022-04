Faut-il avoir peur des édulcorants?

Pour garder la ligne et la forme, les « faux sucres » sont des solutions faciles. Mais sont-ils efficaces et sans danger pour la santé ?

Le soleil revient et avec lui les préoccupations minceur et santé ! Vous avez décidé de manger moins de sucre mais vous avez beaucoup de difficultés à vous passer de ses douces saveurs. Les édulcorants semblent dès lors tout indiqués, eux qui vous offrent le goût sucré sans apport calorique.

Risque accru de cancer

On se concentre sur l’étude « Artificial sweeteners and cancer risk » qui vient d’être publiée en mars 2022 dans la très sérieuse revue scientifique Plos One. Menée auprès de 102.865 adultes, elle met en évidence que les plus gros consommateurs d’édulcorant ont un risque accru de cancer de 13 % par rapport à ceux qui n’en prennent pas. Les cancers pointés par cette vaste étude sont ceux du sein, du pancréas, du côlon rectum, de la prostate et du foie.

Mais plus inquiétant, cette étude montre que « même une consommation modérée d’édulcorant pourrait être associée à une augmentation du risque de développer un cancer » selon Charlotte Debras de l’EREN, l’Équipe de Recherche en Épidémiologie Nutritionnelle de l’Université de Paris et co-auteure de l’étude qui commentait ses travaux dans une interview accordée au site Dr Good. Et la scientifique de conclure : « nos constatations ne permettent pas d’affirmer que les édulcorants sont une alternative sûre au sucre. »

Prise de poids

Une étude publiée en 2011 dans la revue de l’EFSA, European Food Safety Authority et commandée par la Commission européenne note que les édulcorants ne permettent pas de maintenir ou d’atteindre un poids corporel normal. Pire, pour d’autres travaux scientifiques, ils participent même à une prise de poids ! Le comble pour des produits censés aider à diminuer la prise de calories ! Cela s’explique par le fait que l’édulcorant fait croire au cerveau que vous prenez du sucre. Le pancréas produit dès lors de l’insuline sans que la sensation de satiété ne s’installe. Vous risquez donc de manger davantage. De plus, ces produits entretiennent le goût pour le sucre et risquent de vous pousser à choisir des produits toujours plus sucrés.

Autres problèmes de santé

D’autres études ont épinglé des effets néfastes pour les maladies cardiovasculaires, le diabète de type 2…

Que faire ? Se déshabituer du goût sucré

Le gros problème des édulcorants est qu’ils entretiennent le goût pour les saveurs sucrées. On veille dès lors à diminuer la prise de tels aliments et boissons. Plutôt que de prendre un soda light, pourquoi ne pas apprendre le plaisir de l’eau aromatisée avec une tranche de citron ou une feuille de menthe ? Et on apprend cela aux enfants aussi !

Varier son alimentation

S’il faut réduire la consommation de sucres pour éviter les problèmes d’obésité et de diabète, le sucre a sa place dans une alimentation équilibrée, comme le rappelle Sciensano, l’Institut scientifique de santé publique belge. Il faut en consommer un peu, mais pas trop. Les édulcorants peuvent être une alternative occasionnelle au sucre mais ils ne doivent pas le remplacer entièrement.

Lire les étiquettes des produits

Les édulcorants ne sont pas seulement ces sucrettes de table que l’on rajoute à son thé ou café mais ils peuvent être partout ! Bien des aliments préparés – de plus en plus même – en intègrent. Il y a bien évidemment les sodas lights qui en contiennent en quantité ou tous les produits dits allégés comme les yaourts aromatisés sans sucre, les compotes, crèmes glacées légères… Mais il y en a aussi dans bien des bonbons, chewing-gums, chips, frites… Certains dentifrices peuvent même en contenir quand ce ne sont pas des médicaments.

Pour le savoir, on lit les étiquettes des aliments et produits. Les édulcorants sont considérés comme des additifs alimentaires. L’Union européenne les désigne sous la lettre « E », le chiffre variant en fonction de l’additif. Les édulcorants ont le 9 et puis chacun a un numéro particulier. Ainsi l’aspartame a le E951, l’acésulfame-K le E950, le sucralose le E955, etc.

Calculer et ne pas paniquer

D’après Sciensano toujours, la consommation des édulcorants en Belgique est bien en dessous de la DJA, la Dose Journalière Admissible, qui est la quantité d’un additif alimentaire, exprimée en milligrammes (mg) par kilogrammes (kg) de poids corporel. Celle-ci peut être consommée quotidiennement au cours d’une vie, sans présenter de danger perceptible pour la santé.

Vous voulez être totalement rassurés ? Calculez votre consommation personnelle et voyez si elle est inférieure à la DJA, la Dose Journalière Admissible. La réglementation européenne précise en effet les quantités maximales que peuvent contenir les produits alimentaires spécifiés. Ces valeurs maximales sont établies de manière à veiller à ce que la consommation n’excède pas la DJA.

Quelques exemples :

Pour l’aspartame, elle est de 40 mg / kg de poids corporel / jour.

Pour la saccharine, elle est de 5 mg / kg de poids corporel / jour.