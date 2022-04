Artistes et sportifs engagés contre Le Pen

Faire barrage à Marine Le Pen ! Il aura fallu attendre l’entre-deux-tours dans la course à l’Élysée pour qu’ils sortent enfin des coulisses. 500 artistes, comédiens, chanteurs, réalisateurs... signent une tribune pour appeler à voter Macron au second tour pour contrer le Rassemblement National « dont le programme reste celui de la xénophobie et du repli sur soi (...) et qui fait alliance avec des puissances totalitaires et bellicistes ». Jane Birkin, Black M, Valérie Bonneton, Michel Boujenah... rejoignent ainsi l’appel d’une cinquantaine de sportifs lancé quelques jours plus tôt. Non pas qu’ils soient tous séduits par le projet du Président sortant, mais la crainte de voir l’extrême droite si proche du pouvoir les unit au-delà de leurs différences. Yannick Noah, Laure Manaudou, Tony Parker, Maud Fontenoy… clament le même message : « Le vote pour un parti qui mettrait en danger les valeurs républicaines serait le pire remède. »