L’opération séduction des Sussex

Avant les Invictus Games, Harry et Meghan ont enfin pris la peine de rencontrer la reine Elizabeth II et le prince Charles à Windsor, après deux ans et demi d’absence.

Les médias et la population britannique ne l’ont toujours pas digéré : le prince Harry, 37 ans, et son épouse Meghan Markle, 40 ans, ont refusé d’assister à la messe d’hommage au prince Philip à Londres pour des raisons de sécurité, mais une semaine plus tard, ils se sont montrés très accessibles pour le grand public aux… Pays-Bas ! Mieux même, ils ont été tout au long du week-end de Pâques les stars absolues des Invictus Games à La Haye. Il est vrai que pour l’occasion, ils avaient recruté des bodyguards qui ont travaillé jadis pour le président américain Barack Obama, comme le rappelait le « Daily Mail » qui en faisait son grand titre à la Une lundi matin. Eh oui, c’est cela avec les Sussex : on adore les critiquer et les détester, mais on ne peut s’empêcher de les suivre comme leur ombre.