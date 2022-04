L’autre affaire Jubillar

Lesline Ravel n’a plus donné signe de vie depuis plus de trois ans. Entre ces deux disparitions, les similitudes sont frappantes.

L’affaire Jubillar a démarré en décembre 2020 avec la mystérieuse disparition de Delphine, infirmière et mère de famille de 33 ans. Depuis, la presse évoque les moindres rebondissements d’un dossier dans lequel le mari, Cédric Jubillar, est mis en examen pour « meurtre aggravé sur conjoint ». Bien qu’il soit en détention provisoire depuis près d’un an, il a toujours clamé haut et fort son innocence. Dans l’ombre de l’affaire Jubillar se joue un autre fait divers qui, lui, n’a jamais connu le moindre retentissement médiatique. Quelques quotidiens locaux ont, tout au plus, suivi la mystérieuse disparition de Lesline Ravel, caissière de supermarché de 39 ans établie en Corrèze. Elle s’est évanouie dans la nature il y a plus de trois ans.