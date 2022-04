L’actrice Héloïse Martin annonce une merveilleuse nouvelle

Elle va bientôt « décrocher le plus grand rôle de sa vie ».

Connue notamment pour son rôle dans la comédie « Tamara » et sa participation à l’émission « Danse avec les stars », Héloïse Martin est une actrice de 25 ans. Bien connue des téléspectateurs français, la jeune femme vient d’annoncer une bonne nouvelle sur les réseaux sociaux. « Je vais bientôt décrocher le plus grand rôle de ma vie », a-t-elle écrit sur Instagram, rapporte Ciné Télé Revue.

Mais ce n’est pas pour annoncer un prochain rôle au cinéma ou à la télé qu’Héloïse Martin s’est exprimée. C’est pour évoquer son bonheur de devenir prochainement maman. En effet, la jeune femme a publié des clichés où on la voit radieuse, le ventre arrondi. « Tellement heureuse et si hâte de te rencontrer, mon bébé », a-t-elle ajouté, enceinte de six mois.