La suite de «Sex and the city», «And just like that», bientôt diffusée en Belgique

Une bonne nouvelle pour les fans de « Sex and the city » ! Suite de la série culte, « And just like that » a été initialement mise en ligne sur la plateforme HBO aux États-Unis fin de l’année dernière. Pas évident donc pour les amateurs belges de la visionner jusqu’ici.

Mais RTL vient d’annoncer que sa chaîne Plug diffusera prochainement le nouveau chapitre de la vie de Carrie, Miranda et Charlotte, à partir du 1er mai, précisément, à 20h15. Deux épisodes seront diffusés chaque semaine.