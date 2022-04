Emmanuel Macron plié de rire durant la chronique de Bertrand Chameroy dans «C à vous» (vidéo)

Références

Pour commencer, le chroniqueur est arrivé habillé d’un sweat à capuche, en référence à une série de clichés du Président, décontracté, qui avaient fait le buzz. « Vous n’avez pas le monopole de la tenue décontractée », lance-t-il en préambule. Bertrand Chameroy est ensuite revenu sur une autre photo récente du candidat à sa réélection, quand il était en déplacement à Marseille pour un meeting. On le voit ainsi assis dans un fauteuil, la chemise blanche ouverte laissant apparaître son torse poilu.

« J’ai découvert que vous tentiez de séduire les fans de BHL et Demis Roussos », lance le chroniqueur en commentaire de la photo. « Il faisait très très chaud à Marseille, comme vous l’avez vu », répond alors Macron en rigolant. « Mais vous l’avez validée ? », demande la présentatrice Anne-Élisabeth Lemoine.

« Ben j’ai validé sans doute la série… Celle-là est passée un peu vite, mais si des fans de Demis Roussos nous écoutent, ça peut peut-être avoir de l’impact. Et on peut peut-être avoir ce que les sociologues appellent le ‘marginal sécant’ de Demis Roussos et de Jean-Luc Mélenchon, c’est peut-être un gros réservoir de voix… » ajoute-il, amusé. Le reste de la séquence continue sur le même ton bon enfant et décontracté. Le Président semble en tout cas avoir joué le jeu et apprécié le moment malgré les petites moqueries, humoristiques bien sûr.