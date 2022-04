Les Audi diesel aux Pays-Bas, c’est terminé!

Vu le peu de succès rencontré par les moteurs diesel aux Pays-Bas, Audi décide de mettre un terme à leur commercialisation. Plus que jamais, Audi semble se concentrer sur les moteurs à essence (éventuellement hybrides) et les électriques. Une décision qui concerne aussi bien les modèles A3 que A6, les Q7/Q8 ou encore le Q5. Par ailleurs, certains moteurs à essence pourraient eux aussi disparaître. C’est le cas du 5.2 V10 de la R8 ou encore du fameux 5 cylindres en ligne de 2,5 litres des RS 3, RS Q3 et TT RS. Audi n’exclut pas d’appliquer la même politique dans d’autres pays européens.