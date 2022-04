Essai de la Mercedes EQE: ceci n’est pas une Classe E

Sous la robe très aérodynamique de la EQE, on trouve en effet la toute nouvelle plateforme dédiée du constructeur, inaugurée par la limousine EQS. Ici, elle est un peu plus courte et abrite au passage deux modules de batteries en moins. L’autonomie n’en est pas pour autant réduite proportionnellement, puisque moins de longueur et moins de batteries signifient aussi moins de poids. Mais nous y reviendrons. Disons-le franchement, si certains ont déjà du mal à distinguer les différentes berlines « normales » de la marque, c’est encore plus ardu dans le cas des EQS et EQE. À part la longueur générale et le dessin des phares, l’EQE est une copie de sa grande sœur. Et pour cause : c’est la recherche obsessionnelle de l’aérodynamisme qui lui donne ses formes, et difficile de varier sur le même thème quand on a déjà passé des mois à obtenir le meilleur résultat possible. Et n’espérez pas plus de différences à l’intérieur : on en reste à la solution de base avec le vaste écran vertical, ou l’impressionnante planche de bord à écrans multiples.