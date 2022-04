Fayçal Ziraoui: «J’ai élucidé l’affaire du Zodiac»

Le mythe du « Zodiac killer » appartient-il au passé ? Fayçal Ziraoui, consultant de 39 ans adepte d’énigmes, jure qu’il s’est effondré fin 2020. Pour comprendre comment il aurait élucidé ce « cold case » vieux de plus de cinq décennies, il faut plonger dans les arcanes d’un fait divers célèbre à travers le monde. Le tueur en série a semé la terreur dans le San Francisco des années soixante. À son tableau de chasse officiel, cinq victimes. Le criminel, hyperviolent, en réclame 37 ! Il s’attaquait majoritairement à de jeunes couples arrêtés en voiture dans des endroits retirés. Mais si le « Zodiac killer » est passé à la postérité, c’est pour cette notoriété acquise à force de jouer avec la presse locale et les autorités en leur adressant d’insolubles énigmes. Entre juillet 1969 et avril 1970, il a distribué quatre messages codés, combinant symboles et lettres. Le premier cryptogramme a été rapidement déchiffré. Pour le deuxième, il a fallu attendre décembre 2020.