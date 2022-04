Conseils pour les débutants à la Bourse

En 2021, l’inflation en Belgique a atteint 3,2 %. Et 2022 sera encore plus violente : ce mois d’avril, le Bureau du Plan a revu ses prévisions à la hausse, annonçant un taux d’inflation annuel à… 7,3 % ! Et cela a un impact direct sur vos économies. En résumé, si vous aviez 10.000 euros sur votre compte d’épargne le 1er janvier 2022, majorés de 11 euros avec le taux d’intérêt minimum légal, ils n’en vaudront plus réellement que 9.280 à la fin de l’année. Dur. Comment se protéger ? Pas de recette miracle, 100 % sûre, mais pour « Test-Achats invest », il convient de placer en Bourse une partie de ses économies pour limiter la casse. « Pour beaucoup, passer de l’épargne traditionnelle à l’investissement apparaît comme étant un pas de géant, et surtout un pas risqué. Ce n’est pas nécessairement le cas. L’investissement est le meilleur moyen de faire fructifier votre argent au fil du temps.