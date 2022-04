Le secret de Muriel Robin concernant l’écriture des sketchs d’«Ils s’aiment»

Pour évoquer cette adaptation en téléfilm, Muriel Robin s’est livrée à Télé-Loisirs, rapporte RTL. En évoquant le contexte d’écriture de la pièce, l’humoriste a révélé un petit secret. « Je vais vous dire la vérité », indique-t-elle, avant d’avouer : « Quand Pierre Palmade et moi avons écrit “Ils s’aiment”, ni lui ni moi n’avions vécu en couple, avec quelqu’un sous le même toit. Un peu comme quelqu’un qui écrirait sur les premiers pas sur la Lune sans y être allé. »

Écrite par Muriel Robin et Pierre Palmade, la pièce de théâtre « Ils s’aiment » célèbre ses 25 ans d’existence. À cette occasion, TF1 a adapté les célèbres sketchs à la télévision. À l’époque, Pierre Palmade donnait la réplique à Michèle Laroche. Cette fois, de nombreux autres acteurs rejouent à leurs côtés les mythiques saynètes qui évoquent les aléas de la vie de couple.

Ne pouvant pas se baser sur leur propre expérience, les deux amis se sont inspirés de leur entourage et de leurs observations. Pourtant, cela ne les a pas empêchés de viser juste et de mettre en scène des situations dans lesquelles les couples se reconnaîtront aisément. La preuve avec cette nouvelle adaptation, 25 ans plus tard.