Kawasaki Versys 1000: retour aux bases

Sur cette 1000 d’entrée de gamme, exit donc les suspensions électroniques mais aussi le tableau de bord TFT ainsi que le shifter. Pour un prix de vente dégraissé à 12.999 €. Alors, « vert » à moitié plein ou « vert » à moitié vide ? Quatre cylindres en ligne, refroidissement liquide, 1.043 cm3 de cylindrée… on ne change toutefois pas complètement la formule gagnante de la SE ou de la S. Idem pour la puissance maximale de 120 ch à 9.000 tr/min et le couple de 102 Nm, que l’on décroche à 7.500 tr/min. Le contrôle de traction à trois modes et le régulateur de vitesse sont également présents, tout comme les systèmes de gestion du freinage et de virages, l’embrayage assisté et les modes de puissance. On découvre également une bulle réglable, un système de valises à montage rapide et une double optique de phares à leds.