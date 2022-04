Toots Thielemans, une exposition célèbre la légende belge

Un regard pétillant, une moustache pour caler son harmonica, un accent rieur et une modestie à toute épreuve, lui qui était un grand du jazz. Toots Thielemans aurait fêté son centenaire fin du mois. Il n’en était pas si loin lorsqu’il décéda le 22 août 2016 à 94 ans. Toots – un surnom qui sonnait comme une note – reste dans la mémoire des Belges comme un personnage savoureux, humble et diablement talentueux. « L’année Toots » le célèbre dans une exposition immersive « pour un voyage musical inoubliable ». Et pour cause, c’est celui qu’il accomplit durant toute une vie de concerts, de rencontres avec les pointures du jazz US et d’amour pour cet instrument dont il fut le maître : son harmonica. Il faisait corps avec lui, lui arrachant des envolées inégalables.