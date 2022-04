Harry à coeur ouvert: «Avoir Meg à mes côtés, ça compte plus que tout pour moi»

« Quand j'étais dans l'armée, je m'étais promis de partir avant d'avoir une femme et des enfants, parce que je ne pouvais pas imaginer la douleur d'être séparé longtemps pendant un déploiement, le risque d'être blessé et le fait que la vie de ma famille pouvait être changée à jamais si cela arrivait. Chaque membre de la communauté Invictus a vécu ces expériences à des degrés divers. J'ai un immense respect pour ce qu'eux et leurs familles sacrifient pour servir leur pays. »

« J’ai toujours voulu partager ça avec quelqu’un de spécial »

Harry et Meghan avaient fait leur première apparition publique aux Invictus Games de Toronto en 2017. « Il n'y aucun autre endroit où l'on peut se sentir plus soutenu qu'au sein de la famille Invictus », confie-t-il. « Ce fut notre première sortie officielle. Nous sortions ensemble, c'était beaucoup à encaisser, mais nous étions entourés de la communauté parfaite pour ça. Cinq ans plus tard, nous sommes à La Haye pour la cinquième édition, nous sommes parents de deux enfants et nous vivons aux Etats-Unis. J'ai toujours voulu partager ces moments incroyables avec quelqu'un de spécial. Et avoir Meg à mes côtés, ça compte plus que tout pour moi. »

Lilibet vient de faire ses premiers pas

Il a confié que Lilibet, 10 mois, avait fait ses premiers pas il y a quelques jours. « Papa fier ici », a-t-il rigolé. Il a hâte d'emmener Archie avec lui à un prochain événement Invictus games. « J'ai montré à Archie une vidéo de basket-ball et de rugby en fauteuil roulant des Invictus Games de Sydney, et il a absolument adoré », raconte Harry.

« Je lui ai montré qu'il manquait des jambes à certains et je lui ai expliqué que certains avaient aussi des blessures invisibles », poursuit-il. « Pas parce qu'il l'a demandé, mais parce que je voulais le lui dire. Les enfants comprennent tellement de choses, et voir ça à travers ses yeux était incroyable parce que c'est sans filtre et honnête. »