Le père d'Emmanuel Macron raconte comment son fils a «assumé» sa relation avec Brigitte à l’âge de 17 ans

Jean-Michel Macron revient sur les débuts de l’idylle entre Emmanuel et Brigitte Macron.

Jean-Michel Macron soutient son fils et confie dans le journal L'Alsace qu'il trouve les Français « très ingrats ». « J'approuve 90% de ce qu'il fait. On n'est jamais d'accord à 100%. Je ne suis pas un adepte d'une secte », lâche-t-il.

Il revient, dans le journal, sur la relation que son fils a débutée à l'âge de 17 ans avec Brigitte Macron, bien plus âgée que lui. Il réfute l'information diffusée en 2017 dans le livre « Emmanuel Macron: un jeune homme si parfait »: non, Emmanuel Macron n'a pas précipitamment quitté le domicile familial à 17 ans à cause de sa relation avec Brigitte, sa prof de théâtre à l'époque.