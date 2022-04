L’émotion de Johnny Depp devant la justice: «Je ne méritais pas ça» (vidéo)

« Je n'ai jamais frappé Amber Heard et je n'ai jamais frappé aucune femme dans ma vie », voilà ce qu'a déclaré Johnny Depp devant le tribunal, mardi.

Il assure qu'il n'y a "aucune vérité" dans ce qu'elle raconte. « J'ai senti qu'il était de ma responsabilité de me défendre, mais aussi de défendre mes enfants, qui avaient alors 14 et 16 ans. » Johnny Depp n'a qu'un seul objectif: « La vérité ».

Johnny Depp, la gorge nouée, a raconté son enfance douloureuse avec une mère « imprévisible » et « cruelle ». Aujourd’hui, il voudrait « effacer les traces » des allégations portées contre lui. Il a encore dit que ça l'avait « tué » de voir sa réputation ternie et son entourage « penser que j'étais un imposteur et que je leur avais menti ».

Il a décrit Amber Heard, au moment de leur rencontre, comme « trop bien pour être vraie ». « Elle était attentive, gentille, aimante, intelligente, drôle, compréhensive. Nous avions beaucoup de choses en commun : la musique, la littérature. Pendant un an et demi, c’était formidable ».