À la télé ce soir: le débat de l’entre-deux tours et «L’amour est dans le pré» Voici notre sélection de programmes tv pour ce mercredi soir.

Gilles Bouleau et Léa Salamé ont été choisis pour animer le débat de l’entre-deux tours de la présidentielle française. - BelgaImage

Par la rédaction Publié le 20/04/2022 à 10:57 Temps de lecture: 3 min

Il y en a vraiment pour tous les goûts ce soir à la télévision ! Alors que RTL TVI, touché par une grosse panne dimanche soir, reprogramme le premier épisode de « L’amour est dans le pré », l’heure sera au débat de l’entre-deux tours de la présidentielle sur les chaînes françaises. Présidentielle 2022, le débat, à 21h sur France 2 et TF1 Emmanuel Macron et Marine Le Pen, les deux candidats désignés par les Françaises et les Français lors du premier tour du scrutin présidentiel le 10 avril dernier se retrouvent face à face pour un grand débat télévisé. Organisé conjointement par TF1 et France 2, il doit permettre aux deux personnalités politiques désignées par le suffrage d'échanger sur leurs programmes respectifs.

L’amour est dans le pré, à 20h50 sur RTL TVI Des célibataires issus de Wallonie sont à la recherche de la personne avec laquelle partager leur vie. Parmi les participants en quête de l'amour, des femmes et des hommes âgés de 22 à 60 ans. Ils sont éleveurs de moutons, de vaches, de cochons, producteurs de lait, d'œufs, marchand d'animaux, ou issus du monde équestre. Les étoiles de Dominique Deprêtre Escobar, à 20h05 sur Club RTL - Trois étoiles de Fernando León de Aranoa (2017) Le moins qu’on puisse dire est que Javier Bardem s’est lourdement investi dans ce biopic du plus célèbre des narcotrafiquants et politiciens colombiens, dont il est aussi le principal coproducteur. Et c’est Penélope Cruz qui incarne sa complice, dont le récit autobiographique a servi de base. Reconstitution solide d’un parcours hallucinant et passionnant. Passengers, à 20h05 sur Tipik - Trois étoiles de Morten Tyldum (2016) Confié au réalisateur norvégien du sublime « Imitation Game », ce huis clos spatial tient davantage du « Gravity » d’Alfonso Cuaron que de la saga « Alien », comme on aurait pu le craindre. Après une sérieuse bagarre de casting, Jennifer Lawrence a été préférée à Reese Witherspoon, Rachel McAdams et Emily Blunt, tandis que Chris Pratt (« Jurassic World ») s’est substitué à Keanu Reeves qui voulait aussi produire le film. La magie des décors et son romantisme affirmé inscrivent l’ouvrage dans un contre-courant résolument salutaire pour un genre phagocyté à outrance par ses super-héros. Des hommes , à 20h30 sur Be1 - Trois étoiles de Lucas Belvaux (2020) Trois après son « Chez nous » où il avait eu le courage, ou l’audace, d’aborder de plein front le thème de l’extrême droite hexagonale, notre compatriote s’attaque à un autre sujet toujours resté à caution de l’autre côté de notre frontière : la guerre d’Algérie. Tiré du roman primé de Laurent Mauvignier, ce drame historico-familial s’articule sur les deux époques, dont la contemporaine est magistralement jouée par Gérard Depardieu, Jean-Pierre Darroussin et Catherine Frot. Trop belle pour toi , à 20h40 sur La Trois - Trois étoiles de Bertrand Blier (1989) Cinq statuettes hexagonales – dont celle de la meilleure actrice pour Carole Bouquet – et le Grand prix du jury à Cannes ont méritoirement auréolé cette comédie tout à la fois grinçante, émouvante et surtout très inspirée, totalement articulée autour du contre-emploi. Un brillant coup de génie en tout point digne de l’auteur de « Buffet froid ». Noureev, à 20h55 sur Arte - Trois étoiles de Ralph Fiennes (2017)