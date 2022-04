«Koh-Lanta»: taxé de sexiste, Fouzi se défend après ses propos polémiques

« C’est clair que si c’était moi qui décidais, j’aurais mis les plus grosses portions aux garçons, et des plus petites portions aux filles. C’est clair et net. Parce qu’on a besoin de plus d’énergie pour carburer. Malheureusement, on n’est pas sur un principe d’équité, mais d’égalité. On s’est dit qu’on faisait tous la même chose et les mêmes efforts », a déclaré l’aventurier face caméra. Des propos qui sont mal passés auprès des internautes, dénonçant le côté sexiste des paroles du candidat rouge.

Fouzi s’excuse et incrimine le montage

Suite aux réactions engendrées par cet extrait de « Koh-Lanta », Fouzi a pris la parole ce mercredi dans une story sur Instagram pour mettre les choses au clair. « Je suis désolé pour ceux qui ont pu penser qu’il s’agissait de propos sexistes, pas du tout, car je suis loin d’être comme ça. Ceux qui me connaissent le savent », a-t-il commencé, avant de remettre ses propos dans leur contexte : « Le journaliste me posait une question sur ce qu’on pensait du rationnement entre les filles et les hommes du camp. Donc moi, je comparais les filles et les hommes du camp, et même pas par rapport à moi car je suis loin d’être le plus massif, mais par rapport à un François qui fait 1m90 et 90 kilos et une Louana qui est un peu plus fine et plus petite. En expliquant qu’ils n’ont pas les mêmes besoins caloriques ».