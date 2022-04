Le retour du Brussels Design Market

Le Brussels Design Market a évolué jusqu’à se positionner comme le plus grand marché du design en Europe. Également quelques idées de sorties culturelles.

Brussels Design Market

Depuis sa création en 2002, le Brussels Design Market a évolué jusqu’à se positionner comme le plus grand marché du design en Europe, un incontournable du calendrier international du design vintage. Conservant l’atmosphère particulière qui caractérise les marchés aux puces, le Brussels Design Market s’est développé en un véritable lieu de rencontre et d’échange. Marchands, collectionneurs, professionnels éclairés et amateurs se donnent rendez-vous à Bruxelles pour venir chiner de fabuleuses pièces vintage conçues au siècle dernier.

Les 23 et 24 avril, Gare Maritime (Tour & Taxis), av. du Port 86C, 1000 Bruxelles.