PPDA non grata!

L’enquête très fouillée de Romain Verley (un ancien de TF1 qui a travaillé avec PPDA) s’appuie sur des témoignages et des documents inédits. Nous avons pu visionner ce sujet via un lien sécurisé, limité dans le temps. France 2 (qui diffuse cette enquête le même jour que la RTBF, dans « Complément d’enquête », à 23h05) craint une réaction des avocats de Patrick Poivre d’Arvor devant les tribunaux français sur le contenu ou la diffusion. Embargo et clause de confidentialité sont de mise. Le sujet est sensible… Il faut dire qu’à 74 ans, il n’est plus que l’ombre de lui-même, rejeté par ce monde, littéraire, journalistique et mondain, où il se croyait intouchable. « L’affaire Poivre d’Arvor » démarre en février 2021 avec la parution du livre de Florence Porcel, « Pandorini », inspiré de sa relation avec lui. Dans le même temps, elle est la première à déposer plainte pour viol… Poivre prend « l’incident » de haut, parle de coup de pub, évoque « une dénonciation calomnieuse » et mise sur un oubli rapide.