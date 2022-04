Héros des «Animaux Fantastiques», l’acteur Ezra Miller a de nouveau été arrêté

Ezra Miller, héros de « The Flash » et à l’affiche du film « Les Animaux Fantastiques », a été arrêté mardi à Hawaï. Motif : violence sur la voie publique. C’est la deuxième fois en un peu plus d’un mois que l’acteur est embarqué par la police pour ce genre de faits.

Cette fois, Ezra Miller aurait, selon CNN, lancé une chaise sur une jeune femme de 26 ans. Il serait « devenu furieux après avoir été invité à partir » du lieu où il se trouvait, détaille un communiqué de la police d’Hawaï. Son geste violent a causé une entaille de plus d’un centimètre sur le front de la victime.