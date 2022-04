À chaque époque ses nanars

Ne vivrait-on pas une grande époque de retour en force du « nanar » ? Les guillemets ne sont même plus vraiment nécessaires, tant le terme désignant des films comiques volontairement bêtes ou non est entré à nouveau dans le vocabulaire d’aujourd’hui. Il semble qu’avec son lot de confinements imposés à domicile, la pandémie ait largement contribué à relancer la mode de ces titres réapparus dans les grilles de nos chaînes. Chez les « poucets », c’est en soirée, voire carrément en prime. Chez les « ogres », c’est plutôt l’après-midi, comme si on avait quand même honte de rediffuser des ouvrages longtemps, il est vrai, jugés complètement ringards. Erreur fondamentale, car chaque époque a eu droit à ses nanars. Les hasards de la programmation de cette soirée dominicale et printanière nous proposent un choix entre deux « fossiles » et une saga qu’on peut qualifier d’héritière, avec pour point commun l’hostilité primaire de la critique.