Un jeu à découvrir: Cyrano

Un jeu sur la création de poèmes… quelle idée ! Et pourtant, cela fonctionne à merveille et on s’envole vers un univers tant lyrique que ludique. Dans Cyrano, les joueurs se transformeront en poètes le temps d’une partie. À chaque tour, deux dés seront jetés et annonceront les rimes à utiliser, alors qu’un troisième dé viendra nous assigner un thème.

Chaque joueur composera alors son propre poème en quatre vers, dont deux doivent se terminer par une rime présente sur un des dés, et les deux autres par la rime présente sur le deuxième dé. Ensuite, après que chaque joueur a fièrement déclamé son poème, les différentes créations rapporteront des points sur la base de leur originalité et de leur beauté. Notez que le système de points est bien astucieux (bien qu’en général, dans ce genre de jeu, nous jouions pour le plaisir et pour la créativité plus que pour les points). Bref, Cyrano est un excellent jeu, pour 3 à 9 joueurs, qui vous offrira un plaisir tout particulier et de beaux échanges avec les autres joueurs !