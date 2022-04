La cure détox, ça n’existe pas!

La semaine dernière, en pleine « cure détox », une Belge de 35 ans a été retrouvée morte aux Pays-Bas, après avoir annoncé se sentir mal et s’être allongée quelques heures. Cette affaire pose tout d’abord la question de la légitimité de ces « cures ». En Belgique, pour le moment, n’importe qui peut se prétendre « spécialiste de la nutrition » et dispenser des tas de « bons conseils » en ce sens. Heureusement, l’Académie royale de médecine a émis une demande afin de légiférer à cet égard pour qu’à terme, seuls les diététiciens, nutritionnistes et médecins détenteurs d’un certificat puissent avoir le droit d’exercer. Le fait divers précité pose ensuite la question de l’intérêt de ces fameuses cures. Nous avons donc demandé l’avis du Dr Alexandra Collard, spécialiste en neurochirurgie et nutrition classique à l’Hôpital Delta (CHIREC). Et là, stupeur, la réponse est claire. « La “cure de détoxification”, au sens où les gens l’entendent, cela n’existe pas !, nous explique-t-elle.