Gary Oldman à la hauteur de Winston Churchill

Le 10 mai 1940, c’est non seulement le jour de la fin de la « drôle de guerre », marquée par l’attaque nazie sur la Belgique, les Pays-Bas et le Luxembourg, mais aussi celui de la nomination de Winston Churchill au poste de Premier ministre outre-Manche. Cela fait des mois que l’ancien ministre de l’Intérieur, des Colonies et des Finances prévient inlassablement ses compatriotes depuis la tribune du Parti conservateur : toute négociation avec Hitler est vouée à la catastrophe. En pleine débâcle de la bataille de France, l’homme doit d’abord affronter politiquement son prédécesseur, Neville Chamberlain, et Lord Halifax, convaincus que l’armée britannique n’a plus les moyens de s’opposer seule aux troupes allemandes. Face au scepticisme du roi George VI, l’homme de 65 ans descend pour la première fois de sa vie dans le métro londonien, question de jauger la population : il constate que celle-ci est convaincue qu’il faut se battre coûte que coûte, et il s’en fera désormais le porte-parole intraitable.