Petites histoires de la mode (33): gros plan sur le sac à main

Dans un livre aussi dense qu’une garde-robe qui déborde, Martine Magnin et Mathilde de Jamblinne nous parlent chiffons avec passion. Extraits.

Le sac à main, qui, selon le sociologue Jean-Claude Kaufmann, est aussi un univers sacré aux lois mystérieuses, est aujourd’hui un accessoire incontournable. Objet utile, transitionnel ou déclinaison de la mode, il en dit souvent beaucoup sur la personne qui le porte. Le temps d’un voyage à travers le temps et il devient le miroir des sociétés…

Pour les hommes aussi

Le sac à main pour homme apparaît périodiquement dans les défilés, mais sans s’être jamais imposé dans la rue en dehors de quelques milieux particulièrement sensibles à la mode. Cependant, les hommes adoptent de plus en plus d’équipements équivalents, tels que la sacoche en bandoulière, la pochette banane en ceinture et la sacoche pour ordinateurs portables.