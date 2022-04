Marcel Pagnol: un parcours, un destin, du talent

« Le temps n’a pas de prise sur l’œuvre de Marcel Pagnol… On parle beaucoup chez lui, avec des mots gorgés de soleil et un accent unique au monde qui défient le ciel très haut et très fort. » Des éclats de voix surgissent en effet des collines provençales, les sentiments de ses personnages se vivent pleinement à travers César, Marius, Fanny, Manon…

Ce documentaire, raconté par l’un des plus talentueux narrateurs, Fabrice Luchini, nous invite dans un monde où les cigales chantent, où les hommes et les femmes sont déchirés, heureux, amoureux, et où les souvenirs d’enfance ressurgissent. Avec une question : « Qui était vraiment Marcel Pagnol ? » Auteur et cinéaste, à la fois classique et populaire, il aimait à rappeler qu’il était né en même temps que le cinéma en 1895… Son destin semblait dès lors tout tracé.