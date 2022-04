À la télé ce soir: «Titanic» ou «En thérapie» (vidéos)

À la grande surprise d’Inès, son amant s’est décidé à quitter son épouse pour s’installer chez elle. La quadragénaire est très perturbée par ce soudain renversement de situation. Elle qui devrait être heureuse de partager enfin la vie de l’homme qu’elle aime est rongée par la crainte et l’incertitude. Plus que tout, Inès appréhende la réaction de ses parents. Philippe Dayan lui fait mesurer la place qu’elle accorde aux jugements familiaux, et tente de la mettre sur la voie de son propre désir…

Les étoiles de Dominique Deprêtre

« Tellement proches », à 21h10 sur France 3 – Trois étoiles

d’Éric Tolenado et Olivier Nakache (2009)

C’est rare, une comédie parisienne qui fait vraiment mouche comme celle-là, en véhiculant un humour simple et direct, apparemment sans prétention mais plus raffiné qu’il n’y paraît et d’une profondeur insidieuse nuançant sans lourdeur la caricature de notre société urbaine contemporaine. Avec déjà un certain Omar Sy devenu « intouchable » depuis.

« Au nom de ma fille », à 21h15 sur C8 – Trois étoiles

de Vincent Garenq (2016)

Par l’auteur de « Présumé coupable », l’évocation d’une autre histoire vraie, l’« affaire Krombach », qui a divisé les justices allemande et française durant plus de trois décennies. Coécrite par Julien Rappeneau, une reconstitution exemplaire mettant une fois de plus en lumière tout le charisme de Daniel Auteuil.

« Le ciel attendra », à 20h35 sur La Trois – Deux étoiles

de Marie-Castille Mention-Schaar (2016)

Après son sympathique « Bowling » et ses « Héritiers » enseignant la Shoah en milieu défavorisé, l’ex-journaliste tente de comprendre comment des adolescentes peuvent tomber dans le piège de la radicalisation djihadiste. Mission réussie au terme d’un récit très didactique. On devine qu’il s’agit d’une fiction qui ne l’est pas vraiment.

« U.S. Marshals », à 21h00 sur 13ème Rue – Deux étoiles

de Stuart Baird (1998)

Débarrassée de Harrison Ford, cette suite tout aussi spectaculaire du « Fugitif » laisse tout le champ libre à Tommy Lee Jones qui s’en donne à cœur joie tout au long d’un suspense relancé sans relâche, et mis en scène avec efficacité par le monteur de « Casino Royale » et « Skyfall », qui fut aussi le fidèle collaborateur de Richard Donner.