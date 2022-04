Jada Pinkett Smith annonce qu’elle parlera de l’incident des Oscars dans son émission «quand ça sera le moment»

« D’ici là… la table continuera de s’offrir à des témoignages puissants, inspirants et guérisseurs comme celui de notre premier invité incroyablement impressionnant. Merci de nous avoir rejoint, Jada. »

Un jour après les Oscars, Will s’est excusé auprès de Rock dans un communiqué, disant qu’il « avait réagi émotionnellement » parce que « la blague sur l’état de santé de Jada était trop lourde à supporter pour moi ». Il a depuis démissionné de l’Académie des arts et des sciences du cinéma et cette dernière lui a interdit d’assister à ses événements pendant les 10 prochaines années. Il s’est également engagé à faire un travail pour s’assurer de ne plus laisser sa violence prendre le pas sur sa raison.

Suite à l’incident, Jada a partagé un message sur Instagram disant : « C’est une saison de guérison et je suis là pour ça. » Moins d’une semaine avant les Oscars, Jada a déclaré dans une publication sur les réseaux sociaux tout en discutant de son parcours capillaire : « Je me fous de ce que les gens pensent de ma tête chauve. Parce que devinez quoi ? J’adore ça. »