Trump perd ses nerfs face à un journaliste: «Malhonnête», «Idiot» (vidéo)

Plus tard lors de cette interview, Piers Morgan a rappelé que l’élection présidentielle organisée en 2020 était « libre. » « Vous avez perdu », a-t-il lancé. L’ancien président lui a répondu par un « Seul un idiot pourrait penser ça ».

Si l’interview n’a pas seulement évoqué cette élection, d’autres sujets ont été sur la table. Dans une ambiance, cette fois-ci, plus calme. Il n’empêche, toujours selon le New York Post, que Donald Trump aurait voulu mettre fin à l’entretien, avant de se raviser et de se rester assis à sa place. Une fois l’interview terminée, il s’est empressé de quitter les lieux et aurait demandé à l’équipe de production d’éteindre les caméras.

L’interview sera à découvrir dans son intégralité le 25 avril prochain.