Sophie Wilmès se met en congé de toutes ses fonctions ministérielles pour une durée indéterminée (vidéo)

Sophie Wilmès (MR) vient d’annoncer une triste nouvelle ce matin sur ses réseaux sociaux. Elle a décidé de se mettre en congé de toutes ses fonctions ministérielles pour une durée indéterminée afin d’être présente et soutenir pleinement son mari Christopher Stone, qui est atteint d’un cancer du cerveau.

« Aujourd’hui, la maladie s’est invitée brusquement dans nos vies, en particulier celle de mon mari, Christopher, qui doit entamer – comme beaucoup d’autres trop d’hommes, de femmes et même d’enfants – son combat contre un cancer agressif du cerveau. Cette difficile épreuve n’est pas sans conséquence pour ma famille et donc sur mon rôle au sein du gouvernement belge. Être ministre exige rigueur, disponibilité et un engagement total qui ne me permettraient pas d’apporter l’aide et le réconfort dont Christopher et nos enfants auront besoin durant cette période difficile »