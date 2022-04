Bill Murray accusé de «comportements inappropriés»: le tournage du film «Being Mortal» suspendu

Bill Murray avait déjà été accusé de mauvaise conduite par Lucy Liu, sa coéquipière dans « Charlie's Angels ». Il avait pété un plomb parce qu'une scène avait été retravaillée sans lui. « Certains de ses propos étaient inexcusables et inacceptables, et je n'allais pas rester là sans rien faire. Alors, oui, je me suis défendue, et je ne le regrette pas », a déclaré Lucy Liu, 53 ans, l'année dernière dans le podcast Asian Enough du Los Angeles Times. « Parce que, quel que soit le rang que vous occupez ou l'endroit d'où que vous venez, il n'y a pas besoin d'être condescendant ou de rabaisser les autres. »