Cristiano Ronaldo partage une photo de famille après le décès de son fils

En début de semaine, Cristiano Ronaldo et sa femme annonçaient le décès de leur fils à la naissance. Le couple attendait des jumeaux. Aujourd’hui, sur Instagram, la famille partage une touchante photo de famille et tient à remercier toutes les personnes qui les soutiennent.

Trois jours après le décès de son fils, le joueur et sa femme, Georgona Rodriguez, entourés de leurs enfants ont tenu à présenter la nouvelle arrivée. En légende, Cristiano Ronaldo écrit « Home sweet home. Gio et notre petite fille sont enfin ensemble avec nous. Nous voulons remercier tout le monde pour tous les messages et gestes affectueux. Votre soutien est très important et nous avons tous senti l’amour et le respect que vous avez pour notre famille. Maintenant c’est le temps d’être reconnaissant pour la vie que nous venons juste d’accueillir dans ce monde ».