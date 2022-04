Google montre l’impact du changement climatique dans son Doodle pour le Jour de la Terre (photos)

Aujourd’hui, les citoyens à travers le monde célèbrent la Journée mondiale de la Terre. La date anniversaire a été créée en 1970 aux États-Unis et est « le mouvement participatif en environnement le plus important de la planète ». À l’occasion de cette journée, tout le monde est invité à réaliser des gestes concrets pour protéger l’environnement. Plus d’un milliard de personnes dans 193 pays passent à l’action chaque année dans le cadre de ce Jour de la Terre.

Pour l’occasion, Google a créé un Doodle spécialement pour montrer l’impact catastrophique du changement climatique. À travers une série de GIF, le Doodle montre une succession de photos de lieux réels prisent à différentes dates entre 2000 et aujourd’hui. L’animation fait froid dans le dos. « Cette année, le Doodle du Jour de la Terre montre les effets du changement climatique sur notre planète par le biais d’images réelles en timelapse issues de Google Earth et d’autres sources », peut-on lire en cliquant sur le Doodle.