Tom Cruise, Helen Mirren et Damian Lewis seront invités au jubilé de la reine Elizabeth II

L’événement sera historique, autant dans sa signification que dans la mesure des festivités. Pour les 70 ans de règne de la reine Elizabeth II, tout le gratin est attendu et notamment quelques acteurs dont Tom Cruise. L’événement sera diffusé sur la chaîne ITV, qui réalisera une grande émission pour l’occasion. L’émission télévisée mais aussi théâtral s’appelle « The Queen’s Platinum Jubilee ». Elle sera diffusée en direct depuis le château de Windsor le 15 mai.

Le show de l’émission ne fera pas dans la demi-mesure puisque 1.300 figurants et 500 chevaux seront présents ainsi que l’actrice Helen Mirren et l’acteur Damian Lewis. Les deux comédiens retraceront les grands moments clés de l’histoire de la monarchie dans une pièce de théâtre. Tom Cruise fera aussi partie du tableau mais le rôle de l’acteur américain est encore inconnu pour le moment. Selon The Hollywood Reporter, il pourrait représenter le chemin de l’Amérique dans son indépendance vis à vis du Royaume-Uni.