Un patient a été testé positif au covid-19 pendant près de 17 mois Ce serait le plus long cas de contamination connu. Le record précédent était établi à 335 jours.

Par La rédaction avec DPA Publié le 23/04/2022 à 09:02 Temps de lecture: 2 min

Des chercheurs King’s College de Londres et du Guy’s and St Thomas’ NHS Foundation Trust viennent de rapporter le plus long cas de covid-19. C’est un triste record puisque le patient a été testé positif au covid-19 durant 505 jours puis est décédé. Il a alors dépassé la plus longue infection connue jusqu’alors qui était de 335 jours. Pendant près de 17 mois, le patient a donc été surveillé de près par les médecins. Il souffrait d’une immunité affaiblie et a accepté de participer à une étude. Les chercheurs ont cartographié le développement du virus dans ce cas de maladie longue durée.

Suite à cette étude, les chercheurs ont pu établir que des nouveaux variants du virus pouvaient se développer chez des patients affaiblis. Les résultats seront par ailleurs présentés ce week-end à Lisbonne au Portugal dans le cadre du Congrès européen de microbiologie clinique et des maladies infectieuses (ECCMID). Une étude menée sur neuf patients Habituellement, une infection au covid-19 dure environ deux semaines avec parfois encore une détection du virus possible durant 90 jours. Cependant le virus n’est plus en capacité de se reproduire et donc d’être infectieux véritablement. Mais dans le cas de ce patient au système immunitaire affaibli, l’infection a pu perdurer beaucoup plus longtemps.