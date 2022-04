La photo pour les 4 ans du prince Louis surprend les internautes (photo)

Pour les 4 ans du prince Louis, Kate et William ont partagé une photo de leur fils. Les enfants du couple font toujours autant fondre les internautes.

Le petit prince Louis fête aujourd’hui ses 4 ans. Comme d’habitude, Kate Middleton a partagé une photo du garçon qui a bien grandi. Une fois de plus, le cliché fait fondre les internautes qui s’étonnent de la vitesse à laquelle grandissent les enfants du couple. Contrairement aux photos habituelles, généralement calme avec une pose, cette fois le prince Louis a été photographié en train de courir sur la plage le sourire aux lèvres.

Les commentaires sous la photo arrivent par centaine. Les internautes s’exclament : « Il est tellement beau », « Il a tellement grandi » mais aussi « Le temps passe si vite ». Les comparaisons n’ont pas tardé et pour certains internautes, la ressemblance entre le prince George et le prince Louis est frappante, un parfait mélange des traits de son frère et sa sœur également.