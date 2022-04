À la télé ce soir: «The Voice» ou «N'oubliez pas les paroles!»

Compétition incontournable du printemps, le tournoi des maestros se poursuit avec les 18 plus grands maestros. Pour ce rendez-vous tant attendu des fans de l'émission et tant redouté des maestros, vos champions préférés s'affrontent pour tenter de remporter, chaque samedi, jusqu'à 100 000 euros au profit d'une association. Lors de cette troisième soirée, les maestros joueront au profit de la Fondation Recherche Alzheimer. Composées de trois candidats, les six équipes de maestros entrent dans l'arène de «N'oubliez pas les paroles» et se défient dans des épreuves créées pour mettre à l'épreuve leurs connaissances, leur mémoire mais aussi leur cohésion de groupe !

Après les Battles, les coachs s'affrontent directement dans les redoutables Cross Battles. Le coach qui a la main choisit le Talent qu'il va envoyer sur scène puis désigne quel autre juré il décide de défier à travers lui. L'autre coach répond à ce duel en choisissant un Talent de son équipe à lui opposer. Les deux Talents chantent alors à tour de rôle et c'est le public, présent sur le plateau, qui décide du vainqueur de chaque Cross Battle. Les candidats vont donc se soumettre au vote du public pour la première fois. Au rang des nouveautés cette année, un seul et unique «save» à disposition de chaque coach, afin de lui permettre de sauver l'un de ses Talents perdants.

Les étoiles de Dominique Deprêtre

« Psychose », à 22h50 sur Plug RTL - Quatre étoiles

d’Alfred Hitchcock (1960)

Tourné en noir et blanc et à moindres frais par sa propre équipe de télévision, l’un des chefs-d’œuvre absolus du « grand maître autoproclamé du suspense » ! Un récit d’une efficacité et d’une logique effrayantes dont l’épilogue impose une relecture instantanée, et en bannit dès lors toute nouvelle, sauf à des fins d’analyse. L’auteur fut tellement satisfait de la BO de son complice habituel Bernard Hermann qu’il en doubla le cachet. C’est tout dire.

« Ami-ami », à 20h05 sur Tipik - Deux étoiles

de Victor Saint Macary (2018)

Les charmantes Margot Bancilhon (« Five », « La monnaie de leur pièce ») et Camille Razat (l’hôtesse du « 15h17 pour Paris » de Clint Eastwood) en font voir de toutes les couleurs à l’infortuné William Lebghil dans ce vaudeville sentimental coécrit par Audrey Diwan, la future auteure de « L’événement », dernier Lion d’or à Venise. C’est parfois un peu gros voire totalement téléphoné.

« L’un des nôtres » (1re TV), à 20h30 sur BE1 - Deux étoiles

de Thomas Bezucha (2020)

Les vieux démons de l’Oncle Sam sont littéralement ressuscités dans ce « Let Him Go » en VO qui oppose un couple de retraités à la nouvelle famille de leur belle-fille et de leur petit-fils formant un « Clan des irréductibles » sous la main de fer d’une « Katie Elder » en version satanique, rappelant d’autres détails de grands standards du western tels « Impitoyable » et même le « Django » original transalpin !

« The Disaster Artist », à 21h40 sur Tipik - Deux étoiles

de James Franco (2017)

À sa sortie en 2003, « The Room », écrit et réalisé par un certain Tommy Wiseau, fit un certain buzz et fut même qualifié de « Citizen Kane du mauvais film » ! La reconstitution de sa genèse par l’acteur-auteur des « Insoumis » colle littéralement à l’œuvre originale, avec la bénédiction de Seth Rogen en personne et la participation d’un tas d’autres « guests » dont Zac Efron, Melanie Griffith, Sharon Stone. À voir, au fond, pratiquement comme un documentaire.

« Beethoven 2 », à 20h15 sur AB3 - Une étoile

de Rod Daniel (1993)