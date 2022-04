L’arnaqueur de Tinder pourrait bientôt être coincé par la police espagnole

Simon Leviev a gagné une certaine réputation après la révélation de ses arnaques dans un documentaire sur Netflix. C’est d’ailleurs à cause de ce documentaire que l’homme pourrait bien se retrouver derrière les barreaux prochainement.

Simon Leviev s’est fait connaître en arnaquant plusieurs jeunes femmes et en se faisant passer pour un riche diamantaire. Mais sa vie tranquille en Israël pourrait bien toucher à sa fin maintenant qu’il a eu affaire à la police espagnole, rapporte le Daily Mail.

Il y a quelques jours, la police espagnole a été appelée pour une voiture coincée dans le sable sur une plage de Tarifa, en Andalousie. Il s’agissant d’une Maserati Levante de plus de 95.000 euros. Le conducteur de la voiture, un certain Michael Bilton est allé à la rencontre de la police et a montré ses papiers. La police a cependant tiqué sur le nom de l’homme. En effet, il s’agit d’un des pseudonymes désormais bien connu de Simon Leviev, l’Arnaqueur de Tinder.