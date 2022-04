Un curieux «tourbillon» observé dans le ciel d’Hawaï (vidéo)

Vendredi 17 avril, un curieux tourbillon a été observé dans le ciel au-dessus d’Hawaï. Très vite, des vidéos mais aussi des avis ont circulé sur les réseaux sociaux. Est-ce la preuve des ovnis ou bien d’autre chose. Il semble bien que cette masse dans le ciel ne soit qu’un phénomène dû au passage d’une fusée Falcon 9 de SpaceX.

Le tourbillon a été filmé à 4.000 mètres d’altitude. Selon Marco Langbroek, traqueur de satellites et chercheur du département d’astronomie de l’université de Leyde, ce tourbillon est une « spirale caractéristique causée par le carburant de l’étage supérieur du Falcon 9, qui a été désorbité au-dessus du Pacifique ». C’est à dire que les gouttelettes de carburants que consomme la fusée se retrouvent en amas dans le ciel et vrillent lorsque ces gouttelettes arrivent dans l’atmosphère. « Les gouttelettes de carburant évacuées forment un nuage dans l’espace qui est éclairé par la lumière du soleil et devient donc visible sous la forme d’un nuage », précise-t-il. Cette évacuation du carburant est nécessaire pour éviter les risques d’explosion dans les réservoirs.